Москва, , 10:23 — REGNUM В настоящее время наивно рассчитывать на то, что цены в РФ не будут расти. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 апреля заявил экономист Михаил Хазин. Так он прокомментировал соответствующий прогноз министерства сельского хозяйства РФ.

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«Поскольку у нас все цены привязаны к курсу доллара, а рубль девальвируется, то рассчитывать на то, что цены не будут расти это наивно. Я думаю, что выступление Минсельхоза как-то связано с различными политическими проблемами, которые могут возникнуть у руководства этого министерства», — сказал Хазин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Минсельхоз России заявил о том, что нет предпосылок для резкого роста цен на какие-либо товары.

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