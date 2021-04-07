Ростов-на-Дону, , 10:23 — REGNUM Ямочный ремонт в Ростове-на-Дону затянется. В первую очередь, считает сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко, дорожные службы должны обратить внимание на критические дефекты.

Как отметил глава администрации Ростова-на-Дону, привести в порядок всю дорожную сеть в сжатые сроки — невозможно физически.

«Сложные ямы, которые приносят неприятности водителям, к 1 мая, конечно, надо убрать. Это не обсуждается», — подчеркнул Логвиненко.

ИА REGNUM сообщало, что ранее донской губернатор Василий Голубев отметил, что латать дорожные ямы на Дону будут по системе «Светофор». После оценки состояния транспортных артерий после зимы дорожные службы приступят к работе, начиная с самых сложных участков.

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