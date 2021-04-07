Сочи, Краснодарский край, , 10:23 — REGNUM Видео, на котором самолет компании S7 при посадке в аэропорту Сочи «уводит» в сторону от взлётно-посадочной полосы, в результате самолёт уходит на второй круг, появилось в социальных сетях. Видео опубликовано пользователем @aeroportadler.

https://www.instagram.com/p/CNWvvqBhM7t/

«Погодные условия в Сочи были вчера сложные. Порывы ветра до 18 метров секунду. Рейс S7 ушел на второй круг в связи с порывами ветра и нестабилизированным заходом на посадку. После этого посадка прошла благополучно в 12:22», — говорится в комментарии представителя аэропорта.

Представитель аэропорта напомнил, что на 6 и 7 апреля синоптики прогнозировали усиление ветра с порывами 14−19 м/с. Сложная метеообстановка в районе аэропорта сохраняется и 7 апреля.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 марта краснодарский аэропорт получил сигнал от Boeing-737 рейса 1104 сообщением Шереметьево — Краснодар об аварийной посадке. На воздушном судне произошло рассогласование механизации. Пилоты сумели благополучно посадить пассажирский самолёт, никто не пострадал.