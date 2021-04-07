Джакарта, , 10:22 — REGNUM Министерство здравоохранения Индонезии нацелено на вторую фазу программы вакцинации, ориентированной на людей старше 60 лет, которая должна быть завершена к концу июня 2021 года, сообщает CNN Indonesia.

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«Наша цель состоит в том, чтобы в конце июня 90% населения старше 60 лет получили первую инъекцию вакцины от коронавируса», — заявили в Минздраве Индонезии.

По данным министерства, вакцинация среди пожилых людей все еще остаётся низкой. Данные министерства здравоохранения зафиксировали, что 1 777 335 пожилых людей получили первую дозу вакцины от коронавируса, в то время, как только 344 138 пожилых людей получили вторую инъекцию вакцины.

Как сообщало ИА REGNUM, в министерстве здравоохранения Индонезии заявили, что количество случаев заражения «британским» штаммом коронавируса B117 увеличилось до десяти.

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