Ставрополь, , 10:21 — REGNUM В Ставропольском крае число заразившихся коронавирусом за все время пандемии составило 51 057 человек. За прошедшие сутки выявлено 98 новых носителей инфекции, сообщил 7 апреля губернатор края Владимир Владимиров на своей странице в Instagram.

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Показатель прироста числа новых заразившихся за сутки вырос в три раза. Днем ранее в крае было подтверждено наличие коронавируса только у 31 жителя региона. Всего за день 6 апреля было выполнено свыше 5 тыс. тестов на наличие COVID-19.

Число выздоровевших за последние сутки на Ставрополье выросло на 82 человека, составив в общей сложности 48 128 человек. Не обошлось без случаев летального исхода — скончались три человека. Общее число смертельных случаев в крае достигло 1251.