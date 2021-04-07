Екатеринбург, , 10:51 — REGNUM В Североуральске (Свердловская область) появилась лужа имени главы города Василия Матюшенко. Об этом сообщается в социальных сетях.

Как передаёт сообщество «Типичный Североуральск» в соцсети «ВКонтакте», соответствующую табличку с наименованием установили у большой лужи рядом с домом на улице 50 лет СУБРа.

В комментариях горожане напоминают, что ранее градоначальник заявлял: мэр отвечает за каждую яму в городе. «Глава отвечает за все, что происходит в городе, и не надо теперь перекладывать ответственность на УК, они в его подчинении», — написал пользователь Виктор И.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге на короткое время появился «Сквер разбитых фонарей имени (экс-мэра) Александра Высокинского». Пространство «оформили» за Оперным театром, где хулиганы неоднократно били фонари.

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