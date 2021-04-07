Абакан, , 10:17 — REGNUM За прошедшие сутки в Хакасии выявлено пять случаев заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 7 апреля в правительстве республики.

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За весь период пандемии в Хакасии выявлено 21 938 носителей SARS-CoV-2. Выздоровели 21 237 человек, в том числе 14 — за последние сутки.

По данным республиканского правительства, в Хакасии скончался ещё один пациент с коронавирусом — 83-летняя женщина. Таким образом, жертвами COVID-19 в республике стали уже 512 человек, в том числе 380 — старше 65 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 апреля в Хакасии было выявлено десять носителей коронавируса, выздоровели 50 человек.

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