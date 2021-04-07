7 апреля 2021 | Время чтения 3 мин

Жители Якутии возмущены дорогостоящим строительством Арктического центра культуры и эпоса в Якутске. Люди уверены, что в республике необходимо строить другие, более важные для населения объекты — в их числе и мост через Лену. Возмущение якутян подогрела информация о том, что Арктический центр начали возводить без разрешительных документов.

Валерия Иванова, , 12:04 — REGNUM Общественность Якутии активно обсуждает информацию о том, что дорогостоящий Арктический центр культуры и эпоса начали строить без разрешительных документов. Большая часть комментаторов считает, что 18 млрд рублей нужно было потратить не на очередной «клуб», а на более острые нужды города и республики.

Стройка Иван Шилов © ИА REGNUM

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Активное обсуждение темы развернулось на площадке News.Ykt.Ru.

«18 млрд это очень много! Это ¼ моста через Лену, например. Почему не вкладывают деньги в инфраструктурные проекты? Ведь чаще экономика строилась всегда на инфраструктуре, а после обрастала культурными проектами», — написал bouncing.

«Куда смотрели Ил Дархан и чудо-мэр?» — спросил пользователь woodmaster.

«Этот проект «пила». И они его оформят, так или иначе», — уверен Slevin_Kelevra.

«Надо полный отчёт провести — ожидания — реальность. По картинке уже видно, что там не будет таких площадей для парковок, как в эскизе. Здание небольшое будет, если судить по сваям. Где там 18 млрд долговых денег, знамо где», — считает Александр А.

Строительство Арктического центра культуры и эпоса Minkult.sakha.gov.ru

«Беспредел, ещё одно доказательство, что это пилорама, лишь бы запустить быстрее. Простого частника бы штрафами по самое не могу обложили и заставили бы сносить за свой счёт», — считает Михаил Д.

«Москва узнает, будет у Айсена Сергеевича бледный вид!» — уверен Север50.

«Арктический центр эпоса и искусств напоминает международный шахматный турнир в Васюках, только вот жителям Васюков не до смеха было», — вспомнил ADM2112.

«Пусть достраивают. Потом будем наслаждаться их проблемами, без эпик-фейлов это здание точно не обойдётся», — написал mrglitch.

«Да такой крупный объект не может быть без документов», — считает Montolio.

«Кто в вашу филармонию ходит? 15 человек из 250 000 горожан», — спросил пользователь Лёха.

«Хорошо, что строится такой крупный объект для людей! А нытики пусть ноют, воют, главное — результат для народа! Собака лает, караван идёт, стройте», — успокоил читателей Тараб.

«18 млрд лучше отдайте на строительство мусорного завода», — потребовал пользователь Харитон.

«Ну, значит, не прошли экспертизу. А почему строят без разрешительных документов? Сколько уже может продолжаться эта коррупция в городе? Мэрия что, ослепла? Физиков кошмарят с перепланировкой по полной, а тут уже почти 1-й этаж готов. Кто гарантирует качество стройки объекта с массовым нахождением людей, если разрешения нет? Значит, что-то не в порядке, наверное. Снести незаконную постройку», — написал пользователь Россия24.

Снос здания

«На мост денег нет. На новую поликлинику вместо городской бани, чтоб разгрузить первую поликлинику — денег нет. Две бесплатных государственных стоматологии в городе закрыли, заявив, что денег в бюджете нет. А 18,5 миллиарда на новый театр нашли. Притом, что в Якутске семь больших театров: 1) Саха академический театр Ойунского; 2) Национальный театр танца; 3) Театр юного зрителя; 4) Русский драматический театр; 5) Государственный театр оперы и балета Сивцева; 6) Государственный театр эстрады; 7) Театр олонхо. Плюс цирк, множество кинотеатров и киноцентров. И это при населении всего 250 тыс. в Якутске. Все эти театры на госбюджете, то есть им без разницы, что зал пустует, зарплату они всё равно получат. Налогоплательщики содержат строительство этих театров и пустые залы госбюджетных театров. Нам нужны поликлиники и мост, а не театры с пустыми залами», — выразила мнение КЯ.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии Арктический центр культуры и эпоса за 18 млрд рублей строят без разрешительных документов, пишет News.Ykt.Ru.