Москва, , 10:16 — REGNUM Деятельность микрофинансовых организаций в России никак не помогает поддержать спрос. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 апреля заявил экономист Михаил Хазин. Так он прокомментировал инициативу некоторых российских МФО, которые призвали Банк России увеличить до 15−30 тысяч рублей пороговую сумму для кредитов, которые можно выдавать, не высчитывая долговую нагрузку заемщика.

«МФО в России надо вообще ликвидировать, потому что это ростовщические структуры, — сказал Хазин. — Я считаю, что поскольку там запредельная процентная ставка, то это никак не помогает поддержать спрос, потому что люди возвращают сильно больше, чем получают. Именно поэтому необходима полная ликвидация МФО. Я считаю, что любой процент, который сильно выше ставки рефинансирования должен считаться ростовщическим, а МФО подвергаться уголовному наказанию. Как в США».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что в РФ будет расти просроченная задолженность в сегменте МФО.

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