Горно-Алтайск, , 10:16 — REGNUM В Республике Алтай зарегистрировано два новых летальных случая среди пациентов с коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, в феврале скончались 58-летний житель Шебалинского района и жительница Горно-Алтайска 86 лет.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация и боязнь третьей волны – все новости»

«По заключению патологоанатомов, в обоих случаях смерть наступила в результате коронавирусной инфекции, двухсторонней пневмонии и других форм тяжёлых сопутствующих заболеваний», — отметили в штабе.

Таким образом, за весь период в регионе скончались 227 пациентов с COVID-19. Общее число подтверждённых случаев заражения достигло 16 720 (+8 случаев за сутки). Выздоровели к настоящему времени 16 366 человек.