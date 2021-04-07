Москва, , 10:13 — REGNUM Нефть 6 апреля снова пыталась расти, но в очередной раз натолкнулась на оффера продавцов и во второй половине дня растеряла почти все заработанные очки, на сей раз нащупав поддержку в районе отметки $62 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

«Сегодня, 7 апреля, утром нефть марки Brent успела протестировать уровень $63, но снова неудачно, хотя и сохраняет символический бычий уклон. Главной мишенью быков остается двадцатидневная скользящая средняя, которая опустилась до $64,70.

Общие фундаментальные реалии рынка черного золота на сегодняшний день благоприятствуют росту. Мировая экономика восстанавливается, причем последние показатели дают надежду на неплохой рост глобального ВВП по итогам 2021 года (правда, в том числе с учетом низкой базы 2020 года).

Это в свою очередь улучшает перспективы роста спроса, который должен ускориться после победы над пандемией. Инвестиции в разведку и добычу сокращаются, что предполагает снижение предложения.

Из локальных позитивных факторов стоит отметить, что накануне МВФ повысил свой прогноз по средней мировой цене нефти в 2021 году до $58,52 за баррель с прежней оценки $50,03. Тем временем API рапортовал о падении запасов в США на прошлой неделе на 2,6 млн баррелей, что вдвое превысило прогнозы.

При этом Brent остается привлекательной для продаж на локальном росте и никак не может вернуться в русло устойчивого восходящего тренда. Во-первых, расти с текущих уровней фьючерсам сложнее, чем от ноябрьских минимумов под отметкой $40.

Во-вторых, третья волна пандемии в Европе не может не волновать трейдеров в контексте потребления. В-третьих, доллар, несмотря на недавнюю коррекцию, остается устойчивым в рамках восходящего тренда.

В-четвертых, ОПЕК+ наращивает добычу с мая. И наконец, трейдеры опасаются притока дополнительной нефти на мировой рынок в случае снятия ограничений с Ирана.

Иными словами, на данном этапе нет причин для обвала цен, но и факторы, которые не пускают Brent выше, пока остаются актуальными, а значит, в обозримой перспективе «качели» в диапазоне продолжатся», — считает эксперт.

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