Челябинск, , 10:13 — REGNUM В Челябинской области возбудили уголовное дело об убийстве новорождённой девочки. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Оно заведено по пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ и предусматривает наказание за убийство лица, находящегося заведомо для виновного в беспомощном состоянии. Сейчас идут следственные действия. Следователи ищут убийцу ребёнка и выясняют все обстоятельства совершения преступления.

Как сообщало ИА REGNUM, тело девочки было найдено в пакете возле заброшенного дома на территории посёлка Мирный Красноармейского района.

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