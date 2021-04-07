Москва, , 10:13 — REGNUM В случае принятия подготовленного МВД РФ законопроекта об изменениях в российских паспортах, гражданам РФ не придётся менять удостоверяющий личность документ. Об этом заявили в Министерстве внутренних дел России 7 апреля.

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«В случае принятия изменений гражданам производить замену паспортов в обязательном порядке не потребуется», — говорится в ответе ведомства на запрос РИА Новости.

Напомним, ранее было предложено изменить памятку на 20-й странице российского паспорта, внеся в текст напоминание о том, что паспорт является основным документом гражданина России и владеть им он обязан с 14 лет. Также в удостоверении напомнят о возможности внесения по желанию в паспорт отметок о группе крови и резус-факторе, а также о причинах признания документа недействительным.

Как сообщало ИА REGNUM, в паспорта граждан России планируется внести изменения. Согласно законопроекту, подготовленному Министерством внутренних дел РФ, будет изменена последняя страница документа. Так, в тексте памятки появится напоминание о том, что владелец паспорта ставит на его второй странице личную подпись. Кроме того, будет прописано, что документ, подлежащий замене, считается действительным в течение 30 дней после достижения 20-летнего и 45-летнего возраста или изменения его персональных данных, размещенных на третьей странице.

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