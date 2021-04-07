Берлин, , 10:13 — REGNUM Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz представил обновлённый купеобразный седан CLS третьего поколения. Об этом 7 апреля сообщает пресс-служба компании.

Модель получила обновленную переднюю часть с новой решеткой радиатора, а также новый бампер. Интерьер модели был также модернизирован. Появился дополнительный вид отделки их кожи, а также рулевое колесо нового поколения.

Автопроизводитель оснастил обновленный CLS легкосплавными дисками с новым рисунком на 19 и 20 дюймов.

В зависимости от комплектации новинка может быть оснащена новой информационно-развлекательной системой MBUX с дисплеем виртуальной «приборки» и тачскрином мультимедийной системой, диагональ которых равна 10,25 или 12,3 дюйма.

Моторная линейка состоит из трёх бензиновых и того же количества дизельных двигателей. Базовым мотором является агрегат объёмом 2,0 л производительностью 194 л. с. Самая мощная версия оснащается дизельным двигателем V6 мощностью 330 л. с.

Ранее тюнеры компании Hofele представили модернизированный Mercedes-Benz G-класса с красным салоном и переработанным экстерьером.

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