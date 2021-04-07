Варшава, , 10:12 — REGNUM Пресс-секретарь Управления полицией Польши Мариуш Терка сообщил журналистам Polskie Radio, что за последние сутки в республике полицейские зафиксировало около 3 тысяч человек, которые находились в общественных местах без защитных масок.

«Эти люди нарушили социальные ограничения, связанные с пандемией COVID-19, и сотрудники полиции должны на это реагировать. Так, в около 2,5 тысячах случаев полицейские вынесли гражданам без масок лишь предупреждения, однако в 440 случаях полиций взыскала с таких граждан штраф. Штраф был взыскан с тех, у кого с собой вообще не было защитных масок, а также с тех, кто сопротивлялся требованиям патрульных надеть маски», — сообщил Терка.

По словам пресс-секретаря полиции, ежедневно более 20 тысяч полицейских выполняют задания, связанные с борьбой с коронавирусом, в том числе патрулируют общественные места с целью проверки соблюдения гражданами режима социальных ограничений. «Каждый день как минимум тысячу случаев отсутствия защитных масок мы фиксируем. Но в последнее время таких случаев становится всё больше — люди устали от ограничений. Делает свое дело и потепление погоды», — добавил Терка.

Как сообщало ИА REGNUM, жесткий локдаун действует в Польше с 27 марта. Помимо обязательного ношения масок во всех общественных местах, в республике все школы переведены на дистанционное обучение, прекратили работу отели, магазины в торговых центрах (за исключением продуктовых), места проведения досуга — кино, театры, музеи, а также бассейны и спортивные объекты. Кроме того, закрыты детские сады и ясли, а также парикмахерские и салоны красоты. Ограничено посещение религиозных храмов.