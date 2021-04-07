Варшава, , 10:11 — REGNUM Глава канцелярии премьер-министра Польши, председатель правительственной группы по реализации Национальной программы вакцинации от COVID-19 Михал Дворчик во время брифинга сообщил, что в апреле в республику будет поставлено более 300 тысяч дох вакцины Johnson&Johnson. Об этом сообщает Polskie Radio.

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Дворчик заявил, что вакцина данного производителя будет вводиться прикованным к постели людям, которые не могут добраться до пунктов вакцинации самостоятельно. Причиной такого решения стал тот факт, что в отличие от вакцины других производителей, препарат Johnson&Johnson вводится однократно, а не двукратно.

«Все эти факторы должны сделать процесс вакцинации более эффективным и упростить его. Чтобы люди, лежащие в постели, как можно меньше беспокоились, чтобы их не пришлось беспокоить дважды», — добавил Дворчик.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 апреля в Польшу доставили 870 тысяч доз вакцины от коронавируса Pfizer. 30 марта премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объявил, что до конца второго квартала текущего года планируется достичь количества прививок в 20 миллионов. Польские власти планируют вакцинировать всех желающих до конца августа текущего года.