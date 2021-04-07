Москва, , 10:11 — REGNUM Праздник Благовещения Пресвятой Богородицы отмечают 7 апреля православные верующие. В этот день архангел Гавриил был послан к деве Марии, чтобы известить её о грядущем рождении Спасителя.

Благовещение — один из 12 главных православных праздников, он часто выпадает на Великий пост. В этот день можно употреблять в пищу рыбу, растительное масло, выпить немного вина. Однако если праздник придётся на Страстную пятницу или четверг, запрет на рыбу и масло останется в силе.

В день Благовещения нельзя заниматься тяжёлым физическим трудом, стоит «воздерживаться от греха» и посвятить свободное время молитве, посетить службу в храме.

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