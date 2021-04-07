Донецк, 7 апреля 2021, 10:14 — REGNUM За минувшие сутки украинские формирования шесть раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории ДНР 89 единиц боеприпасов. Об этом сообщили 7 апреля в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).
На донецком и мариупольском направлениях ВСУ выпустили 12 мин калибра 120 мм, четыре мины калибра 82 мм, применили вооружение БМП, гранатомёты АГС, РПГ и СПГ, а также стрелковое оружие.
В результате обстрелов обесточен населённый пункт Васильевка, повреждён один жилой дом и хозяйственная постройка.
Под обстрел также попал район Васильевской насосной станции первого подъёма Южно-Донбасского водовода.
Обошлось без жертв среди мирных жителей.
Напомним, ранее представители Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ официально подтвердили гибель пятилетнего ребёнка в посёлке Александровское в ДНР.
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