Донецк, , 10:14 — REGNUM За минувшие сутки украинские формирования шесть раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории ДНР 89 единиц боеприпасов. Об этом сообщили 7 апреля в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

На донецком и мариупольском направлениях ВСУ выпустили 12 мин калибра 120 мм, четыре мины калибра 82 мм, применили вооружение БМП, гранатомёты АГС, РПГ и СПГ, а также стрелковое оружие.

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались населённые пункты: Васильевка, Весёлое, Жабуньки, Донецк (посёлок шахты Абакумова), Веденское, Коминтерново», — сказано в сообщении.

В результате обстрелов обесточен населённый пункт Васильевка, повреждён один жилой дом и хозяйственная постройка.

Под обстрел также попал район Васильевской насосной станции первого подъёма Южно-Донбасского водовода.

Обошлось без жертв среди мирных жителей.

Напомним, ранее представители Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ официально подтвердили гибель пятилетнего ребёнка в посёлке Александровское в ДНР.

Читайте ранее в этом сюжете: Миссия ОБСЕ подтвердила гибель ребенка в Донбассе