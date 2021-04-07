Варшава, , 10:10 — REGNUM 6 апреля президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании по внешнеполитической тематике прокомментировал аресты ряда активистов Союза поляков Белоруссии. Об этом передает Polskie Radio.

«Последней каплей, которая переполнила чашу терпения и послужила причиной для задержания, стали неприкрытые попытки героизации бандитов и военных преступников — так называемых «проклятых солдат», а также проведение с этой целью мероприятий для белорусской молодежи в Бресте. А в Гродно деструктивная группа этнических поляков под руководством отдельных деятелей так называемой польской эмиграции участвовала в несанкционированной акции протеста», — заявил Лукашенко.

Лукашенко считает, что мероприятия, организованные поляками Белоруссии в честь бойцов послевоенного антикоммунистического подполья, получившего название «Проклятые солдаты», недопустимы в Белоруссии, потому что данные бойцы были причастны к этническим чисткам белорусов на востоке Польши.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Генеральная прокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело в отношении председателя Союза поляков Белоруссии Анжелики Борис, а также активистов этой организации — Анджея Почобута, Ирены Бернацкой, Марии Тишковской и Анны Панишевой. Они подозреваются в разжигании национальной и религиозной вражды.

Польское руководство считает обвинения необоснованными и видит в них «давление на поляков по этническому признаку», а также «месть Лукашенко за поддержку Варшавой белорусской оппозиции».