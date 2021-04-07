Оренбург, , 10:09 — REGNUM В Оренбургской области за два месяца 2021 года население взяло в банках свыше 3,6 тыс. ипотечных жилищных кредитов, что превысило прошлогодний показатель на 41%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Оренбургского отделения Уральского главного Управления Центробанка России.

Объем кредитов в январе-феврале вырос более чем в полтора раза и составил 7,2 млрд рублей. Средняя сумма ипотечного кредита составляет примерно 2 млн рублей, срок погашения — 19 лет.

Повышенный спрос на ипотеку специалисты объясняют снижающимися процентными ставками, которые делают кредиты доступнее. Ипотечный портфель на 1 марта 2021 года в Оренбуржье достиг 117 млрд рублей. За год рост составил 20%.