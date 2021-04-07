Конакри, , 10:10 — REGNUM Общее количество выявленных на территории Гвинеи случаев заболевания лихорадкой Эбола на сегодняшний день составляет 23. Об этом 7 апреля сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на данные регионального представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Африке.

По данным представительства ВОЗ в регионе, за прошедшие семь дней в Гвинее выявили пять новых случаев заболевания лихорадкой Эбола. При этом за этот же период еще трое заболевших скончались от данного заболевания и теперь суммарное количество летальных исходов возросло до 12.

Отметим, в текущим году первый случай лихорадки Эбола в Гвинее был выявлен у медсестры, скончавшейся 28 января в городе Гуеке (префектура Нзерекоре). Позднее, 14 февраля, гвинейские власти объявили о начале эпидемии данного заболевания на юго-востоке страны, а с 23 февраля началась вакцинации населения от вируса Эбола (БВВЭ), которую на данный момент прошли 5365 человек.