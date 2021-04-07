Варшава, , 10:09 — REGNUM Пресс-секретарь правительства Польши Пётр Мюллер в рамках пресс-конференции сообщил, что в правящей в Польше партии «Право и справедливость» настроены на создание правой коалиции в ЕС совместно с венгерской политической силой «Фидес», а также с итальянскими евроскептиками из «Лиги севера». Об этом передает Polskie Radio 24.

«В рамках встречи премьер-министров Польши и Венгрии Матеуша Моравецкого и Виктора Орбана с итальянским политиком Маттео Сальвини стороны договорились сотрудничать, потому что имеют схожий взгляд на проблемы ЕС и одинаково видят пути их решений. Что касается польской стороны, в «Право и справедливость» надеются, что по итогам той встречи стороны смогут как можно скорее создать коалицию. ЕС нужна альтернативная правая коалиция, на неё есть спрос», — заявил Мюллер.

Чиновник добавил, что новая политическая сила общеевропейского уровня должна стать угрозой как Европейской народной партии, которая в Европарламенте формально считается правой, но «всё больше уходит влево», а также для польской оппозиции, потому что коалиция укрепит правящую партию.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 апреля в Будапеште премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, представляющий правящую в Венгрии партию «Фидес» принял премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, который является членом партии «Право и справедливость», а также итальянского политика из правой партии «Лига Севера» Маттео Сальвини. Стороны объявили себя и свои политические силы единомышленниками в противодействии мультикультурализму, миграции в ЕС и разрушению семейных ценностей в Евросоюзе.