Ставрополь, , 10:05 — REGNUM В Ставропольском крае открыта вторая ветроэлектростанция. Запуск в эксплуатацию произведен на Кармалиновской ВЭС в Новоалександровском городском округе, мощность которой составляет 60 МВт.

Инвестором проекта выступило АО «Новавинд». Стоимость проекта составила свыше 8 млрд рублей. На его возведение ушло всего девять месяцев.

«Энергетический объект был возведен менее чем за девять месяцев. Только на этапе строительно-монтажных работ было привлечено свыше 150 рабочих и инженерно-технических специалистов, а также мобилизовано 50 единиц различной техники», — сообщили в пресс-службе краевого министерства энергетики.

В настоящее время в Ставропольском крае готовятся к эксплуатации ещё две ветроэлектростанции — в Ипатовском и Труновском округах. После реализации проектов доля «зеленой» энергетики в энергобалансе Ставропольского края возрастет до 16%.

Читайте также: Ставрополье станет лидером по развитию «зеленой» энергетики в России