7 апреля 2021 | Время чтения 8 мин

По сути, сегодня можно наблюдать за установлением на Украине прозападного авторитарного режима, где власть сосредоточена в руках президента, общество мобилизуется для борьбы с внешними и внутренними врагами, а любое инакомыслие квалифицируется как поддержка врага и подавляется силой. Едва ли это закончится хорошо.

Александр Белов, , 10:59 — REGNUM В западных СМИ — и отчасти в российской оппозиционной прессе — широко распространено мнение, что, в отличие от России, Украина хоть и не без проблем, но идет по демократическому пути развития. Если бы! Подобная иллюзия основана на предположении, что сделанный Украиной выбор в пользу интеграции в ЕС означает выбор в пользу либеральной демократии, реализации гражданских прав и свобод и всего хорошего и истинного в мире.

Вождь Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Однако политические режимы в Венгрии и Польше указывают на ошибочность этого предположения. Чтобы формирование очередного правопопулистского антидемократического режима в Европе не стало неожиданностью, полезно внимательнее присмотреться к внутренней ситуации на Украине, пишет директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в статье, вышедшей 6 апреля в The National Interest.

Опрос общественного мнения, проведенный Киевским международным институтом социологии в августе 2013 года, зафиксировал раскол в отношении геополитического выбора украинских граждан. Около 40% поддержали европейский выбор, и примерно столько же высказались за пророссийский курс страны.

Майдан 2014. Киев Mstyslav Chernov Unframe

Спустя полгода, после Майдана, власть перешла под полный контроль той части украинской политической элиты, которая была нацелена на разрыв отношений с Россией. И для удержания этой власти использовался полный набор антидемократических методов, не имеющих ничего общего с европейскими ценностями. Между тем заявленные на Майдане цели — борьба с коррупцией и преследование олигархов — не только не были достигнуты, но и коррупция под властью президента-олигарха Петра Порошенко только усугубилась.

Однако одна цель Майдана все же была достигнута — Украина подписала Соглашение об ассоциации и зоне свободной торговли с ЕС. В результате этого договора только небольшая часть утраченных восточных рынков была компенсирована увеличением товарооборота с ЕС, а затем и с Китаем. Процесс деиндустриализации набрал обороты, и ВВП страны сократился вдвое за первые два года после Майдана (ВВП страны снизился с $183,310 млрд долларов в 2013 году до $90,615 млрд в 2015 году, по данным Всемирного банка).

К концу 2020 года ВВП Украины составлял около $148 млрд — то есть всего 81% от уровня 2013 года. Затраты на здравоохранение также сократились почти вдвое. Так, в госбюджете эти расходы — на долю которых приходится 95% всех расходов на здравоохранение в Украине — в 2020 году по сравнению с 2013 годом в долларовом выражении снизились с $7,6 млрд до $4,0 млрд.

Попытки провести демократические реформы также потерпели неудачу, о чем свидетельствуют опросы общественного мнения. Так, по данным опроса, проведенного Центром Разумкова в феврале 2019 года, две трети респондентов (65,2%) выразили отрицательное отношение к медицинской реформе. Такое же отношение высказали 48,5% респондентов к земельной реформе, 41,2% — по поводу реформы образования, 48,9% — относительно планируемой массовой приватизации госпредприятий.

На Западе популярное объяснение неудач в реформировании страны заключается в том, что главной задачей страны сейчас является необходимость противостоять «российской агрессии». Такая интерпретация стала обычным явлением в аналитических материалах о событиях на Украине, посвященных «российской оккупации Крыма» — президент РФ Владимир Путин называет этот процесс «возвращением в родную гавань», — и поддержке Москвой «сепаратистов» в Донбассе. Любое иное толкование сразу же получает клеймо российской пропаганды.

Владимир Путин выступил на праздничном мероприятии в Лужниках в рамках проведения Дней Крыма в Москве Kremlin.ru

Не так быстро. Украина — страна с ограниченными ресурсами, и радикальный выбор, основанный на принципе «уйти от Москвы», не мог не иметь драматических последствий для экономики и социальных возможностей государства. А пришедшие к власти элиты были в первую очередь озабочены тем, чтобы остаться у власти, и взяли курс на продвижение нарративов этнокультурного национализма в разделенной стране.

Конечно, в контексте конфликта в Донбассе Украина была вынуждена сократить социальные расходы и увеличить расходы на армию и силы безопасности. А учитывая традиционно чрезвычайно высокий уровень коррупции, положение, в котором оказалось большинство граждан страны, стало довольно тяжелым.

К концу правления Порошенко около 80% респондентов, по данным различных исследовательских центров, считали, что страна движется в неправильном направлении. Неудивительно, что президент Порошенко потерпел сокрушительное поражение в попытке своего переизбрания на второй срок. Победил же — к удивлению многих — 40-летний актер Владимир Зеленский, который стал особенно популярным благодаря роли «президента из народа».

Его поддерживали люди с другими, а иногда и принципиально противоположными политическими убеждениями. Эти граждане надеялись, что, придя во власть, Зеленский откажется от тупикового курса своего предшественника, положит конец войне в Донбассе и, наконец, начнет настоящую борьбу с коррупцией, остановит деградацию экономического потенциала страны, вернет уважение к институтам государства и европейским ценностям свободы и демократии. На досрочных парламентских выборах, инициированных президентом Зеленским, его партия «Слуга народа» на волне надежд, связанных с его президентством, впервые в истории Украины получила большинство в Верховной раде.

Выступление Владимира Зеленского в Раде Украины President.gov.ua

К сожалению, обещанного он не выполнил. Позиционируя себя как противоположность Порошенко, Зеленский баллотировался на президентских выборах как политик-популист, защищающий интересы народа от правящего класса. Но, придя к власти, он не мог предложить радикальной альтернативы политическому курсу своего предшественника. Неудивительно, что рейтинг одобрения Зеленского и его партии начал стремительно падать.

К зиме 2020 года стало ясно, что Зеленский мало что может. Он не смог демократизировать систему и изменить социально-экономическую политику, неспособен решить острую проблему войны в Донбассе — то есть не сделал того, ради чего избиратели дали ему мандат. В сложившихся условиях он мог либо повторить судьбу президента Виктора Ющенко, который пришел к власти в 2005 году на волне народных протестов и покинул свой пост с рейтингом поддержки чуть более 3% — то есть бесславно уйти в политическое забвение.

Или ему пришлось имитировать реформы, необходимые стране, попытаться взять под жесткий контроль ситуацию, чтобы исключить возможность формирования действенной оппозиции, которая отстранит его и его партию от власти в следующем избирательном цикле. Так, выборы в местные советы, проведенные осенью прошлого года, показали, что рейтинг оппозиции в стране растет. Пойдя по этому пути, он и его команда смогли бы оставаться у власти в течение долгого времени.

Зеленский выбрал второе и пошел по пути укрепления личной власти. Сегодня исполнительная власть в лице офиса президента с помощью СНБО — Совета национальной безопасности и обороны — контролирует все другие ветви власти в стране. Партия президента имеет абсолютное большинство в Верховной раде, что обеспечивает президенту контроль над законодательной ветвью власти. Поскольку парламент формирует правительство, он также контролирует Кабинет министров.

Определенной проблемой для президента была независимость Конституционного суда Украины. Но, в конце концов, он и ее решил, издав указ, отменивший назначение Виктором Януковичем двух судей Конституционного суда. При этом один из них был председателем этого органа. Украинское законодательство не предусматривает такого способа увольнения судьи. Это как если бы президент Джо Байден отменил решения о назначении двух судей Верховного суда США, назначенных Дональдом Трампом, чтобы изменить баланс сил в суде в пользу либерально настроенных судей. В результате Конституционный суд Украины зашел в тупик.

Конституционный суд Украины Ccu.gov.ua

Точно так же Зеленский начал борьбу с политической оппозицией. Решения Совета национальной безопасности и обороны, введенные в действие указами президента, ввели санкции против ряда украинских физических и юридических лиц. Это было сделано без учета прямого конституционного запрета на применение санкций против граждан Украины. Эти санкции предполагают внесудебный арест имущества без каких-либо доказательств незаконной деятельности соответствующих физических и юридических лиц.

В число санкций попали три украинских телеканала. Доказательством того, что речь идет о политически мотивированном незаконном решении, является то, что, когда журналисты этих каналов создали новую площадку, она была отключен от вещания буквально через час после старта, на этот раз без каких-либо указов президента.

Политика Зеленского деструктивна для страны не только потому, что он концентрирует власть в своих руках, игнорируя закон, тем самым разрушая те очень скромные достижения в демократическом развитии, которые когда-то существовали на Украине, но и потому, что она подрывает основы гражданского согласия. Зеленскому, вероятно, придется во все большей степени полагаться на силовое подавление всякого сопротивления и инакомыслия.

Религиозная политика государства также вызывает разногласия и направлена на предоставление преимуществ Православной церкви Украины (ПЦУ), созданной в 2018 году Порошенко и Константинопольским патриархом Варфоломеем. В то же время оказывается давление на Украинскую православную церковь — крупнейшую из украинских конфессий — вплоть до попустительства враждебному захвату церквей и избиению священников и прихожан.

Гуманитарная политика, основанная на нарративе этнического национализма, проведенная Порошенко и продолженная Зеленским, связана с ущемлением прав национальных меньшинств. Из-за этого русскоязычные украинские граждане не только все больше смотрят в сторону Москвы, тем самым открывая возможности для усиления российского влияния в стране, но и создается препятствие сотрудничеству Украины с Западом. Таким образом, Венгрия, защищая права венгерского населения Украины, которое, как и русскоязычное население, подвергается насильственной украинизации, систематически накладывает вето на углубление сотрудничества между Украиной и НАТО.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

Зеленский также планирует принять закон о СМИ (проект которого решительно осуждается украинским журналистским сообществом) и закон о коллаборационистах, которые откроют путь для государственной цензуры СМИ и широкомасштабных репрессий против неугодных и сделают тщетными все мирные попытки вернуть украинский контроль над Крымом и Донбассом.

По сути, сегодня можно наблюдать за установлением на Украине прозападного авторитарного режима, где власть сосредоточена в руках президента, общество мобилизуется для борьбы с внешними и внутренними врагами, а любое инакомыслие квалифицируется как поддержка врага и подавляется силой. Едва ли это закончится хорошо.