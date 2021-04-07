Ростов-на-Дону, , 10:04 — REGNUM В Ростовской области проснулись клещи — к медикам обратились уже около 40 жителей региона. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении Роспотребнадзора.

По словам специалистов, в больницы по поводу укуса клещами с начала года обратились 37 человек, в том числе 20 детей в возрасте до 14 лет. Наибольшее число случаев нападения клещей на людей зарегистрировано в Ростове-на-Дону (девять), Таганроге (четыре) и Песчанокопском районе (пять).

Для сравнения: в 2020 году к этому периоду число пострадавших от укусов клещей достигло 180 человек.

В Ростовской области уже началась обработка участков, на территории которых численность иксодовых клещей превышает порог эпидопасности.