Иркутск, , 10:03 — REGNUM Хакасия и Иркутская область, в которой сосредоточено более 10% лесов страны, признаны ограничено годными к пожароопасному периоду. Об этом сообщил сибирский полпред Сергей Миняйло входе окружного совещания, посвящённого вопросам готовности субъектов СФО к прохождению паводка и пожароопасного периода в 2021 году.

По его словам, по итогам проверок Рослесхоза восемь субъектов признаны готовыми, а Хакасия и Иркутская область оказались «ограничено готовы».

«Но уважаемые коллеги, нет у нас такого ограничено готовы, у нас два критерия: готовы и не готовы» — подчеркнул полпред.

Как сообщало ИА REGNUM, многочисленные нарушения закона, связанные с ненадлежащим формированием планов тушения лесных пожаров, сводного плана тушения лесных пожаров Иркутской области, факты неполноты обеспеченности сил и средств лесхоза и лесопользователей по тушению лесов, выявила прокуратура Иркутской области в конце марта 2021 года.

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