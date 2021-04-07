Санкт-Петербург, , 10:08 — REGNUM За истекшие сутки в Петербурге проверили на наличие коронавируса 17 869 человек, сообщили 7 апреля в городском оперативном штабе. Это на 5,5 тыс. человек больше, чем было обследовано сутками ранее.

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За 6 апреля в городе было обработано 15 964 вызова по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

За последние сутки число новых случаев регистрации COVID-19 в медицинских организациях Петербурга снизилось по сравнению с прошлым вторником, 30 марта, на 3,9%. За тот же срок на 5,2% уменьшилось количество активно больных. В то же время 6 апреля зафиксирован рост числа госпитализированных за сутки пациентов с ковидом и пневмонией на 17,19% по сравнению с аналогичным днем прошлой недели.