Нур-Султан, , 10:02 — REGNUM Вдвое увеличить заработную плату научным работникам предложили депутаты «Народной партии Казахстана». Об этом 7 апреля заявила депутат Айжан Скакова на пленарном заседании палаты.

Она представила депутатский запрос на имя заместителя премьер-министра Казахстана Ералы Тугжанова. «Упадок уровня и потенциала казахстанской науки стал очевидным трендом», — сказала Скакова.

Она привела данные национального бюро статистики. С 2015 по 2019 год численность исследователей в государственных НИИ сократилась на 25%, до 9,5 тыс. человек. Число докторов наук по направлению «инженерные разработки и технологии» уменьшилось на 88%.

Депутат добавила, что средняя зарплата доктора наук меньше средней зарплаты по Казахстану, а научные сотрудники получают вдвое меньше средней зарплаты по республики.

Для выхода из кризисной ситуации депутаты предложили определить развитие науки, как приоритетную государственную задачу, разработать новую организационную модель науки, пересмотреть систему грантового финансирования.