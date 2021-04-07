Москва, , 10:02 — REGNUM В Москве начались работы по капитальному ремонту Строгинского моста, сообщили 7 апреля в пресс-службе комплекса городского хозяйства столицы.

Сооружение последний раз ремонтировали в 1999 году. Специалисты пришли к выводу, что сейчас необходимы новые работы — обнаружены нарушения гидроизоляции, деформационные швы и колейность.

«В рамках проекта будут полностью заменены мостовое полотно на проезжей части и тротуарах, гидроизоляция, деформационные швы. На трамвайных путях обновят рельсы и железобетонные плиты», — рассказал вице-мэр Москвы Пётр Бирюков.

Он сообщил, что планируются также переборка ступеней лестничных сходов, облицовка гранитом пьедесталов фонарей-скульптур и замена ограждений.

Во время работ, которые разделят на четыре этапа, сохранится движение по мосту. Завершить ремонт планируется в декабре 2021 года.