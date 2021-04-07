Белгород, , 10:03 — REGNUM Пациент с подтверждённым коронавирусом, у которого было диагностировано 100% поражение лёгких, выздоровел в ковидном госпитале Белгорода, сообщает пресс-служба правительства региона.

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Лечение мужчины продолжалось 65 дней, из которых более 40 суток он провёл на аппарате искусственной вентиляции лёгких. У возрастного пациента коронавирус полностью поразил главные органы дыхания. Теперь для возвращения к обычной жизни мужчине предстоит заново научиться ходить, пройти неврологическую и физическую реабилитацию, восстановительную физиотерапию.

«Символично, что мужчина покинул ковидный госпиталь в день своего рождения — 6 апреля ему исполнилось 70 лет», — уточнили в правительстве.

С начала пандемии в Белгородской области справились с COVID-19 более 30,6 тысячи человек.