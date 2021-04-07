Ульяновск, , 10:01 — REGNUM В Ульяновске произошёл крупный пожар в жилом доме по улице Марата, где эвакуированы 35 человек. ЧП привлекло внимание губернатора Ульяновской области Сергея Морозова, который взял ситуацию на контроль, сообщает телеграм-канал «Пул № 73».

По данным ГУ МЧС по региону, возгорание произошло после полудня 6 апреля в двухэтажном многоквартирном доме по улице Марата. В тушении участвовали 24 брандмейстера и четыре единицы техники. Спасатели эвакуировали 35 человек.

Огнём повреждена внутренняя отделка и вещи на площади 12 кв. метров, а также внутренняя отделка общего коридора на площади 20 кв. метров. Причина пожара устанавливается.

Региональные власти отмечают, что «в соцсетях жители бьют тревогу, что без помощи остался один из погорельцев», который является инвалидом. Ситуацию с пожаром взял на контроль губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, поручив министерству социального благополучия и мэрии Ульяновска «в срочном порядке детально разобраться в этом происшествии и помочь всем без исключения».

«Специалисты уже работают. Для начала пострадавшего осмотрит врач, будет решён вопрос с госпитализацией», — говорится в сообщении.

Спасатели призывают жителей Ульяновской области быть внимательными и осторожными при обращении с огнем, соблюдать правила пожарной безопасности и требования при эксплуатации электроприборов.