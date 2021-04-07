Самара, , 10:17 — REGNUM Провести честную ревизию результатов работы системы здравоохранения Самарской области потребовал от чиновников глава региона Дмитрий Азаров. Об этом 7 апреля сообщает пресс-служба областного правительства.

«В Самарской области, к сожалению, в предыдущие годы существовала порочная практика кодирования смертности от совершенно разных причин, но не от тех, которые находятся на контроле министерства здравоохранения РФ», — заявил Азаров на совещании в правительстве региона.

Азаров напомнил, что в 2018 году он пригласил в область комиссию министерства здравоохранения России, чтобы разобраться с этой ситуацией.

«И те радужные отчеты по сердечно-сосудистым заболеваниям, которые рисовали здесь в регионе, оказались фикцией. Я напомню, что из зеленой зоны, после работы комиссии, мы оказались в красной зоне, и по росту заболеваемости, в том числе», — отметил он.

Азаров подчеркнул, что если бы тогда это не было сделано, руководство области не смогло бы заявить проекты в национальный проект «Здравоохранение».

"Мы бы не получили и половины средств, от того, что предусмотрено регионом по данному направлению. Мы бы не создали сеть первичного реагирования и региональных центров. Мы это сделали, но сначала мы честную ревизию провели», — заявил Азаров.

По сообщению пресс-службы областного правительства, глава области потребовал детально проработать план действий в 2021 году для увеличения продолжительности жизни и сокращения смертности в регионе.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что к 2024 году в Самарской области намерены создать 12 центров амбулаторной онкологической помощи.