Самара, 7 апреля 2021, 10:17 — REGNUM Провести честную ревизию результатов работы системы здравоохранения Самарской области потребовал от чиновников глава региона Дмитрий Азаров. Об этом 7 апреля сообщает пресс-служба областного правительства.
Азаров напомнил, что в 2018 году он пригласил в область комиссию министерства здравоохранения России, чтобы разобраться с этой ситуацией.
Азаров подчеркнул, что если бы тогда это не было сделано, руководство области не смогло бы заявить проекты в национальный проект «Здравоохранение».
По сообщению пресс-службы областного правительства, глава области потребовал детально проработать план действий в 2021 году для увеличения продолжительности жизни и сокращения смертности в регионе.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что к 2024 году в Самарской области намерены создать 12 центров амбулаторной онкологической помощи.