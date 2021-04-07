Иваново, , 10:00 — REGNUM Масочный режим в Ивановской области будет отменён после того, как будет вакцинирована от коронавируса значительная часть населения. Об этом, как сообщили в пресс-службе облправительства, сообщил 6 апреля на встрече с предпринимателями Иванова губернатор Станислав Воскресенский.

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«Как только достаточное количество людей вакцинируется, так и снимем маски», — сказал Воскресенский.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 апреля глава Ивановской области сообщил, что привился первым компонентом вакцины «Спутник V» и призвал жителей вакцинироваться от коронавируса. На 6 апреля в регионе первым компонентом вакцины привились 73 713 человек, завершили курс вакцинации 50 319 человек.