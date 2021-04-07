Майкоп, , 09:57 — REGNUM В Адыгее разоблачена группа лиц, организовавших незаконный сбыт сильнодействующих наркотических веществ из аптечных учреждений республики. Задержаны и помещены под арест двое членов преступного сообщества, сообщили 7 апреля в пресс-службе МВД по региону.

Всего в группу входили четверо подозреваемых — 36-летний ранее судимый житель Краснодарского края, двое его земляков — молодой человек в возрасте 21 года и 28-летняя девушка, а также 25-летняя жительница Адыгеи. По факту создания преступной организации было возбуждено уголовное дело.

Установлено, что две его фигурантки торговали в аптеке в Майкопе сильнодействующим препаратом «Лирика» и таблетками, содержащими трамадол (трамал) и тропикамид. Над их работой осуществлял контроль 21-летний житель Краснодарского края.

После пресечения преступной деятельности подозреваемых в Адыгее, двое участников группы продолжили торговлю на территории краевого центра. В помещениях, оборудованных под аптеки на территории Адыгеи и Краснодарского края, были изъяты более десяти коробок с «Лирикой» и сильнодействующим веществом «Тропикамид», а также документация и денежные средства.

За преступную деятельность наркодилерам светит до 20 лет лишения свободы.