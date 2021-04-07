Ростов-на-Дону, , 09:56 — REGNUM Качество воды в системе водоснабжения Ростова-на-Дону по данным проб, взятых в апреле, не соответствует санитарным нормам питьевой воды, заявил прокурор областного центра Пётр Треглазов.

По его словам, пробы воды, взятые в марте, соответствовали всем нормативам. Однако в связи с поступающими жалобами горожан на качество воды мониторинг был продолжен. И апрельские пробы показали, что вода мутная. В ближайшее время будет рассмотрен вопрос об административной ответственности в отношении АО «Ростовводоканал».

ИА REGNUM сообщало, что ранее специалисты лаборатории анализа воды «Ион», расположенной в научном парке МГУ имени Ломоносова, признали воду из Ростова-на-Дону некачественной.

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