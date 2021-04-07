Москва, , 09:56 — REGNUM Самое запомнившееся событие в марте 2021 года — коронавирус, третья волна пандемии в Европе, вакцинация в России (17%), приводит данные исследования «Левада-центр».

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация и боязнь третьей волны – все новости»

Также в марте российских граждан очень интересовали новости о президенте США Джо Байдене, его высказывания о президенте РФ Владимире Путине (6%), победа российских фигуристов (6%), поездка Путина и Шойгу в тайгу (5%).

Меньше участников опроса волновало возобновление конфликта в Донбассе и ухудшение отношений России с США и ЕС (по 2%). Примечательно, что не смогли назвать запомнившиеся события в октябре 36%, затруднились дать ответ 12%.

Как сообщало ИА REGNUM, в России по состоянию на 12 марта прививку от коронавируса сделали более чем 7 миллиона человек.

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