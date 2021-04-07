Якутск, , 10:07 — REGNUM Новоизбранный мэр Якутска Евгений Григорьев неожиданно для горожан ушёл в отпуск, краткосрочный, о чём сообщил на своей странице в Instagram.

Читайте также: Свободы новому мэру Якутска никто оставлять не собирается: мнение

При этом в комментариях подписчики буквально завалили мэра просьбами, жалобами коммунального характера.

«С сегодняшнего дня взял краткосрочный отпуск, проведу его с семьей. Первоочередные задачи обозначены, все заместители в строю, текущая работа ведется по плану. Временно исполняющим обязанности главы назначен Роман Сорокин. Сам буду через неделю, 14 апреля. Я на связи, комментарии читаю», — написал Григорьев.

Как сообщало ИА REGNUM, пророчество об «очень зависимом мэре» Якутска «сбывается на глазах», считает политолог Виталий Обедин. В должность Евгений Григорьев вступил 2 апреля.