Вашингтон, , 09:55 — REGNUM Американский автопроизводитель Ford представит обновлённый седан Escort для китайского авторынка. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Представлена новинка будет на предстоящей автомобильной выставки в Шанхае, которая будет проходить с 19 по 28 апреля.

Новое поколения Ford Escort было представлено шесть лет назад. С тех пор американский автопроизводитель представил всего одно обновление модели. Таким образом, это уже второй рестайлинг Escort.

Модель построена на «тележке» от Ford Focus второго поколения. Моторная линейка обновленного седана состоит из «атмосферника» на 1,5 л мощностью 122 л. с., который идёт в паре с механической трансмиссией или с шестиступенчатой АКПП.

Обновленный Ford Escort получил новую решетку радиатора, иные фары и бампера. В салоне появились пересмотренная приборная панель с огромным дисплеем и новая мультимедиа.

В продаже на китайском авторынке новинка появиться уже в апреле. По предварительным данным, стоить обновленный седан будет от 1 млн. рублей.

Ранее в сети появились снимки базовой версии нового пикапа Ford Maverick в камуфляже. Судя по фотографиям, модель будет переднеприводная.

Читайте также: Ford отзывает почти три тысячи автомобилей в России