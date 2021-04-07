Иваново, , 09:51 — REGNUM Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский привился первым компонентом вакцины против коронавируса «Спутник V». Об этом он сам 6 апреля рассказал на встрече с предпринимателями областного центра, сообщили в пресс-службе правительства региона.

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»Абсолютно легко перенес», — сообщил Воскресенский, добавив, что скоро предстоит сделать второй компонент.

Глава региона также призвал всех жителей области сделать прививку от коронавируса, отметив, что «у нас одна из лучших вакцин в мире, она в достатке, поэтому пока есть, я считаю, надо пользоваться. Сам воспользовался и всем рекомендую».

В Ивановской области работают 154 пунктов вакцинации. На 6 апреля в регионе первым компонентом вакцины против коронавируса привились 73 713 человек, завершили курс вакцинации 50 319 жителей региона.