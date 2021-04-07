Волгоград, , 09:54 — REGNUM Избил до смерти приятеля, избавился от тела, переоделся в одежду погибшего, чтобы инсценировать его исчезновение, 41-летний житель Городищенского района Волгоградской области. За серию преступлений злоумышленник теперь отправится в колонию строгого режима, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 7 апреля в пресс-службе регионального Следственного комитета.

В конце марта 2019 года подсудимый в своей квартире с приятелем распивал спиртные напитки. В какой-то момент мужчины поссорились, и хозяин до смерти избил гостя. Затем злоумышленник вместе с 35-летней сожительницей вывезли тело на пустырь и закопали.

«Чтобы скрыть следы совершённого преступления, осуждённый надел на себя одежду потерпевшего и на его мотоцикле отправился подальше от своего дома, умышленно выбрав маршрут передвижения, оснащенный камерами наружного наблюдения. Впоследствии транспортное средство и мотоэкипировку он сжёг в лесополосе Городищенского района. Вернувшись домой, злоумышленник обнаружил инкрустированное бриллиантами золотое кольцо, принадлежавшее погибшему приятелю. Это дорогостоящее ювелирное украшение он решил присвоить себе», — уточнили в СК.

Приговором суда преступнику назначено 13 лет лишения свободы в исправительной колонии строго режима. За укрывательство особо тяжкого преступления сожительница мужчины заплатит штраф в размере 100 тысяч рублей.