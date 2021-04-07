Джакарта, , 09:51 — REGNUM В министерстве здравоохранения Индонезии заявили, что количество случаев заражения «британским» штаммом коронавируса B117 увеличилось до 10, сообщает CNN Indonesia.

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«Есть 10 случаев заражения B117. Два новых случая выявлено на Западной Яве и один случай на Северной Суматре», — заявили в министерстве здравоохранения Индонезии.

Ранее в Индонезии выявили новые штаммы коронавируса, а именно D614G, B117, N439K и E484K.

Как сообщало ИА REGNUM, количество людей, привитых второй дозой вакцины от коронавируса, в Индонезии достигло 4 268 222 человек.

Подробнее в материале: В Индонезии от коронавируса привили 4,2 млн человек