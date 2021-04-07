Элиста, 7 апреля 2021, 09:50 — REGNUM В Республике Калмыкия за истекшие сутки зарегистрировано один случай смерти среди пациентов с COVID-19, сообщает региональный оперштаб 7 апреля.
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За весь период пандемии в Калмыкии жертвами коронавирусной инфекции стали 320 пациентов.
ИА REGNUM напоминает, что в настоящее время госпитализация потребовалась для 260 пациентов с COVID-19. Десять из них находятся в тяжёлом состоянии.
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