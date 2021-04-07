Лондон, , 09:49 — REGNUM Уже на следующей неделе Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) изучит, были ли проведены клинические исследования российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» в соответствии с этическими и научными международными стандартами. Об этом 7 апреля сообщает газета Financial Times.

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Как отмечает Reuters, проверка EMA была инициирована после сообщений от источников, знакомых с процессом одобрения регулирующих органов, о том, что испытания «Спутника V» не были проведены в соответствии со стандартами «надлежащей клинической практики».

При этом глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил FT, что никакого давления на участников исследования не оказывалось.

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«Клинические испытания «Спутник V» проводились с соблюдением всех клинических практик», — заверил глава фонда.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 марта ЕМА заявило о начале процедуры последовательной экспертизы российской вакцины «Спутник V». По словам главы департамента EMA по угрозам здоровью и стратегии вакцинации Марко Кавалери, Европейское агентство лекарственных средств может одобрить использование российского препарата от COVID-19 на территории Евросоюза не раньше мая.