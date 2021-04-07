Иркутск, , 09:49 — REGNUM В Иркутской области, где ежедневно продолжают выявлять более 100 новых носителей коронавируса, уже закрыты три из 12 амбулаторных ковидных центров. Как пояснили в минздраве региона, это связано с срезко снизившийся нагрузкой на некоторые центры. Они стали принимать до двух-четырех пациентов в день.

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Как пояснила зампредседателя областного правительства Валентина Вобликова, чтобы разгрузить поликлиническую службу, планируется и дальше переводить медучреждения на плановый режим работы с возможностью диспансеризации и профилактических обследований населения.

«Ведь есть масса других заболеваний, которые надо выявлять и лечить» — подчеркнула чиновница.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 7 апреля в Иркутской области госпитализированы 1348 пациентов с SARS-CoV-2 (-39 за последние сутки), а выздоровели 60 939 пациентов (+195 за последние сутки).

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