Шанхай, Китай, , 09:53 — REGNUM Меры эпидемиологического контроля для приезжающих в Шанхай, в котором проживает 26 млн человек, из районов с высоким и средним уровнем риска заражения коронавирусной инфекцией ужесточены властями города из-за ситуации в городе Жуйли, расположенном в юго-западной китайской провинции Юньнань, где ранее была выявлена локальная вспышка местных случаев заражения SARS-CoV-2. Об этом 7 апреля сообщает газета Shanghai Daily.

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По распоряжению властей Шанхая, все приезжающие в город из районов с высоким и средним риском распространения коронавируса будут обязаны зарегистрироваться в своих районных жилищных комитетах или в гостиницах в течение 12 часов.

Кроме того, они должны будут проходить централизованный карантин сроком в две недели и делать два теста на выявление нуклеиновой кислоты SARS-CoV-2. Также тесты пройдут вернувшиеся из районов со средним уровнем риска заражения коронавирусом, при этом они могут проходить двухнедельный карантин у себя дома.

Отметим, на минувшей неделе в городе Жуйли, находящемся на границе с Мьянмой, было выявлено шесть локальных носителей коронавирусной инфекции, после чего в нем провели массовое тестирование жителей и фактически закрыли на карантин.