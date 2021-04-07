Пермь, , 09:47 — REGNUM В Перми свои отношениями узами брака скрепила пожилая пара, сообщает пресс-служба горадминистрации.

В Мотовилихинском отделе управления ЗАГС администрации Перми состоялось бракосочетание 81-летнего Леонида Н. и 73-летней Людмилы М. Новобрачные сильно волновались перед торжеством. Дочь невесты занимается флористикой и приготовила для молодоженов красивый букет и классическую бутоньерку.

Стоит отметить, в 2020 году в Перми наблюдалось снижением числа бракосочетаний. Причиной тому стал специальный режим, введенный для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Желающие вступить в брак откладывали регистрацию на более поздний период.