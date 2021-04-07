Симферополь, , 09:47 — REGNUM В Республике Крым подтверждено 88 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили 7 апреля в региональном оперативном штабе. Накануне, 6 апреля, сообщалось о 89 новых носителях инфекции.

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За сутки выписаны с выздоровлением после COVID-19 110 человек, ещё четверо включены в статистику смертности. В стационарах Крыма на 7 апреля лечатся 1423 человека — за сутки госпитализирован 51 пациент, выписаны 43.

Всего в Крыму с начала пандемии подтверждено 38 218 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 35 813, скончались в общей сложности 1107 человек с подтверждённым COVID-19.