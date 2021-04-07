Элиста, , 09:47 — REGNUM Ещё 20 жителей Калмыкии получили положительный результат теста на коронавирус, сообщает региональный оперштаб 7 апреля.

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На лечении в стационарах находятся 260 пациентов с COVID-19, состояние десятерых врачи оценивают как тяжёлое. На самоизоляции остаются 653 жителей республики.

С начала пандемии в Калмыкии зарегистрировано 20 136 случаев заражения коронавирусом. Выписаны с выздоровлением 19 263 пациентов.

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