Наталия Николаева, 7 апреля 2021, 10:29 — REGNUM Всплеск цен на куриные яйца, а также инициированные антимонопольные проверки из официальных сообщений перешли в дискуссии в социальных сетях. Остро на рост цен отреагировали в Чувашии, где отпускная стоимость яиц первой категории с начала года выросла почти на 15%, составив на начало апреля 79,5 рубля при розничной цене в 102,2 рубля. Пользователи соцсетей приводят как экономические версии роста цен, так и ударяются в политику, ища виновных среди чиновников. Некоторые заявляют, что уже готовы держать «курей на балконе».
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По мнению пользователей, одна из причин резкого роста цен на яйца — предстоящая православная Пасха. Кто-то рассказывает, что ежегодно в преддверии праздника по домам «ходит детвора, клянча яйца и конфеты». В прошлом году эта традиция была нарушена из-за коронавируса, а в этом году на щедрости скажется дороговизна яиц.
Им парируют, что вряд ли это связано с Пасхой, потому что после праздника цены не «осядут и не снизятся». Жители с иронией полагают, что «клоака у кур ныне элитная и несутся они во дворцах, да на подушках парчовых».
В их разговор вклиниваются потенциальные предприниматели, считая, что нужно выращивать кур дома, и тогда «яйца будут бесплатными», а не «ныть по поводу цен». К примеру, Дмитрий К. рассказывает, что нашёл «кур-несушек по 150 рублей» и планирует «курей держать» на балконе.
Кто-то пытается обосновать экономически, отмечая, что корма для кур подорожали вдвое по сравнению с летом, плюс расходы за электроэнергию выросли.
Затронули и политический аспект, сравнивая с советским временем. Надежда Ф. предлагает «всё экспроприировать и в госсобственность переводить», как когда-то это сделал Сталин и создал колхозы:
Напомним, в Чувашии с начала года отпускная стоимость яиц первой категории в среднем выросла на 14,72% (или на 10,2 рубля) и достигла 79,5 рубля, а розничная цена на конец марта составила в среднем 102,2 рубля. По данным Чувашстата, в феврале по сравнению с январём яйца подорожали на 5,7%, к уровню декабря 2020 года рост составил 1,1%, в феврале 2021 года в сравнении с февралём 2020 года цены выросли на 48,9%.
Отметим, что Федеральная антимонопольная служба России организовала внеплановые проверки ценообразования на куриные яйца и мясо птицы, заметно подорожавшие в марте 2021 года.