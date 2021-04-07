7 апреля 2021 | Время чтения 3 мин

Наталия Николаева, , 10:29 — REGNUM Всплеск цен на куриные яйца, а также инициированные антимонопольные проверки из официальных сообщений перешли в дискуссии в социальных сетях. Остро на рост цен отреагировали в Чувашии, где отпускная стоимость яиц первой категории с начала года выросла почти на 15%, составив на начало апреля 79,5 рубля при розничной цене в 102,2 рубля. Пользователи соцсетей приводят как экономические версии роста цен, так и ударяются в политику, ища виновных среди чиновников. Некоторые заявляют, что уже готовы держать «курей на балконе».

Цены на продукты Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: ««Дорожает всё!» — на что ещё поднялись цены в России — все новости»

По мнению пользователей, одна из причин резкого роста цен на яйца — предстоящая православная Пасха. Кто-то рассказывает, что ежегодно в преддверии праздника по домам «ходит детвора, клянча яйца и конфеты». В прошлом году эта традиция была нарушена из-за коронавируса, а в этом году на щедрости скажется дороговизна яиц.

«В этом году повешу объявление, что яиц нет и прошу не беспокоить», — пишет Алёна Б.

Им парируют, что вряд ли это связано с Пасхой, потому что после праздника цены не «осядут и не снизятся». Жители с иронией полагают, что «клоака у кур ныне элитная и несутся они во дворцах, да на подушках парчовых».

«Яйца просто сам директор собирает лично», — подхватывает ироничный тон Вася В.

«Вася, и каждую курицу уговаривает персонально сначала», — вторит ему Ольга И.

«Чаем поит», — отвечает Вася В.

«Судя по ценнику в магазине, не только чаем…» — отвечает собеседница.

Куриные яйца Анна Рыжкова © ИА REGNUM

В их разговор вклиниваются потенциальные предприниматели, считая, что нужно выращивать кур дома, и тогда «яйца будут бесплатными», а не «ныть по поводу цен». К примеру, Дмитрий К. рассказывает, что нашёл «кур-несушек по 150 рублей» и планирует «курей держать» на балконе.

«Классно будет! Каждое утро по всему городу «Кукареку, кукареку!» — представил картину Владимир М.

Кто-то пытается обосновать экономически, отмечая, что корма для кур подорожали вдвое по сравнению с летом, плюс расходы за электроэнергию выросли.

«Дороговато, конечно, за десяток яиц сто рублей платить, но в убыток тоже работать не могут производители. Поворчим, поворчим и будем покупать», — пишет Лена О.

«Ну, зарплата-то у меня не подорожала, а на таком же уровне осталась, как и у других жителей», — вступает в дискуссию Павла Э.

«Пудрят мозги. Искусственная инфляция. Из-за чего? У нас же великая держава: всё есть, а рубль зависит от доллара и постоянно дешевеет. Никак единую цену не могут сделать. Одно продают за бугор и то же самое обратно покупают. Нам объявляют санкции, и в то же время мы же у них покупаем продукцию. Сказка какая-то», — рассуждает Андрей И.

Доллар Рубль Петр Данилов © Красная Весна

Затронули и политический аспект, сравнивая с советским временем. Надежда Ф. предлагает «всё экспроприировать и в госсобственность переводить», как когда-то это сделал Сталин и создал колхозы:

«Правда, работали колхозники бесплатно за трудодни, но городу была дешевая сельхозпродукция».

«И всё контролировала особая структура — КПСС. Сейчас такой структуры нет, её могла бы заменить президентская вертикаль, но она работает только до уровня федерального округа. Почему не дошла до каждого городка, села, деревни? Вот чиновники страх и потеряли», — полагает Владимир М.

«Друзья, нас «жарят», не снимая. Дальше будет ещё интереснее», — считает Сергей М.

Напомним, в Чувашии с начала года отпускная стоимость яиц первой категории в среднем выросла на 14,72% (или на 10,2 рубля) и достигла 79,5 рубля, а розничная цена на конец марта составила в среднем 102,2 рубля. По данным Чувашстата, в феврале по сравнению с январём яйца подорожали на 5,7%, к уровню декабря 2020 года рост составил 1,1%, в феврале 2021 года в сравнении с февралём 2020 года цены выросли на 48,9%.

Отметим, что Федеральная антимонопольная служба России организовала внеплановые проверки ценообразования на куриные яйца и мясо птицы, заметно подорожавшие в марте 2021 года.