Сеул, , 09:48 — REGNUM Правительство Южной Кореи временно отменит импортные пошлины на кукурузу для замедления роста цен на данный продукт питания. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на заявление министра стратегии и финансов стран Хон Нам Ги.

Данное заявление он сделал 7 апреля в ходе экономического совещания в Сеуле. Министр отметил, что отмена импортных пошлин продлится до конца текущего года.

Известно, что в 2020 году инфляция в Южной Корее оставалась на низком уровне из-за пандемии коронавируса, однако уже в марте 2021 года индекс потребительских цен вырос в среднем на 1,5% в годовом исчислении.

Хон Нам Ги подчеркнул, что во втором квартале текущего года рост потребительских цен может ускориться и инфляция превысит 2%, в связи с этим правительству необходимо принять соответствующие меры.

Министр отметил, что для стабилизации ситуации на рынке сельскохозяйственной продукции власти намерены импортировать порядка 15 млн куриных яиц, а также ускорить поставки зеленого лука.